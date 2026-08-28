सुभाष चंद्रा को मिली बड़ी राहत, 22,006 करोड़ के कर्जे का हुआ 6.5 करोड़ में निपटारा

उद्योगपति सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) को व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया में मिली बड़ी राहत मिली है। कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने चंद्रा की अपनी कंपनियों को व्यक्तिगत कर्ज गारंटी की राशि चुकाने की समाधान प्रक्रिया (पुनर्भुगतान योजना) को मंजूरी दे दी जिसके तहत उन्हें 22006.57 करोड़ रुपए स्वीकृत बकाया के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इसमें 25 लाख रुपए प्रक्रिया लागत के शामिल हैं। इससे कर्जदाताओं की रिकवरी करीब 0.028% ही होगी और हेयरकट करीब 99.97% रहेगा। यानी 100 रुपए कर्ज के बदले सिर्फ 3 पैसे चुकाने होंगे।