शोर में दम तोड़ती चहचहाहट, कुदरती संगीत पर ट्रैफिक का ब्रेक

भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि सुबह-सुबह किसी पेड़ से आती पक्षी की मीठी चहचहाहट सुनने से तनाव मिनटों में गायब हो जाता है। प्रकृति का असर ही कुछ ऐसा है। लेकिन आधुनिक शहरों का बेकाबू हो रहा ट्रैफिक अब इस कुदरती मरहम को भी बेअसर बना रहा है। पर्यावरण मनोविज्ञान पर 'पीपल एंड नेचर' जर्नल में हाल ही में एक नई स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस स्टडी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि गाड़ियों और अन्य वाहनों का धीमा शोर भी पक्षियों की चहचहाट से मिलने वाले मनोवैज्ञानिक और शारीरिक फायदों को पूरी तरह बेअसर करने के लिए काफी होता है। जब प्राकृतिक आवाज़ में गाड़ियों और अन्य वाहनों की घरघराहट या हॉर्न का शोर घुलता है, तो दिमाग सुकून के बजाय तनाव का अनुभव करने लगता है।