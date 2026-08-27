Nepal Flood: नेपाल में आई आपदा में 290 भारतीय लापता, 84 लोगों को किया रेस्क्यू

नेपाल में बुधवार को आई बाढ़ से तबाही के बाद अब फिर से खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के अधिकारियों ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि उस जगह पर एक झील बन गई है, जहां बाढ़ आई थी। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि झील का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके फटने का खतरा है। एजेंसी ने लोगों और बचाव कर्मियों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है।