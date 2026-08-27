Delhi: जन्म के बाद हुआ पीलिया, हालत बिगड़ी तो मामा ने लिवर का हिस्सा देकर 5 माह की भांजी को दी नई जिंदगी

इस मामले में एक और चुनौती यह भी थी कि शिशु के लिवर को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी (वेन) काफी छोटे आकार की थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने एक कैडेवरिक डोनर की सुरक्षित रखी गई वेन का इस्तेमाल किया। सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और पोस्ट-ऑपरेटिव केयर के दौरान पूरी सावधानी के चलते बच्ची को 20 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। लिवर डोनर शिवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि अपने लिवर का एक हिस्सा देकर अपनी भांजी की जान बचाने का यह अवसर मेरे जीवन का बेहद बहुमूल्य फैसला था और यह सबसे कीमती उपहार भी है जो मैं रक्षाबंधन से पहले अपनी बहन को दे सकता हूं। अपनी बहन की गोद में मुझे अपनी भांजी को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखकर बेहद खुशी मिली है और यह हम सभी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है।