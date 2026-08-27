दिल्ली मुस्कान हत्याकांड में नया सुराग: वारदात के बाद भागता दिखा इमरान, जिम की रिसेप्शनिस्ट ने बताई पुरानी बात

मुस्कान हत्याकांड के आरोपी का वारदात के बाद भागते हुए CCTV फुटेज सामने आया। (फोटो सोर्स-IANS)
Muskan Murder Case: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ रही है। अब आरोपी इमरान का एक CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें वह कथित वारदात के बाद वहां से तेजी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस इस फुटेज की मदद से उसके आने-जाने के रास्ते और घटना के बाद की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आरोपी फरार है।
मुस्कान की हत्या बुधवार को उसके घर में हुई थी। उस समय वह दूसरी मंजिल पर अकेली थी। आरोप है कि इमरान घर के अंदर पहुंचा और मुस्कान पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मुस्कान गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।
अब जो CCTV फुटेज सामने आया है, उसमें एक युवक वारदात के बाद तेजी से वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फुटेज में दिखाई दे रहा युवक इमरान ही है या नहीं। इसके लिए आसपास लगे दूसरे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी जा रही है।
इस मामले में मुस्कान के जिम से जुड़ी एक पुरानी जानकारी भी सामने आई है। जिम की रिसेप्शनिस्ट डिंपल ने बताया कि इमरान कुछ समय तक वहां ट्रेनर के तौर पर काम करता था। उनके मुताबिक, उस दौरान इमरान ने मुस्कान को एक-दो बार परेशान करने की कोशिश की थी।
डिंपल का कहना है कि इमरान के व्यवहार को लेकर उसे समझाया गया था। इसके बाद मुस्कान को परेशान करने की शिकायत दोबारा सामने नहीं आई। उन्होंने बताया कि इमरान करीब दो-तीन महीने तक जिम में काम कर चुका था और करीब दो महीने पहले उसे वहां से हटा दिया गया था।
रिसेप्शनिस्ट ने यह भी कहा कि मुस्कान जिम में आती थी, अपना वर्कआउट करती थी और फिर घर चली जाती थी। उनके मुताबिक, उन्हें दोनों के बीच किसी खास रिश्ते की जानकारी नहीं थी।
पुलिस के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल आरोपी तक पहुंचना है। CCTV फुटेज के अलावा घटनास्थल से मिले सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग देखकर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इमरान किस रास्ते से आया और वारदात के बाद कहां गया।
जांच में मुस्कान और इमरान के बीच पहले हुई बातचीत और पुराने विवाद से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है। हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, यह अभी साफ नहीं है।
फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश जारी है और CCTV समेत दूसरे सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।
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