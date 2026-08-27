दिल्ली मुस्कान हत्याकांड में नया सुराग: वारदात के बाद भागता दिखा इमरान, जिम की रिसेप्शनिस्ट ने बताई पुरानी बात

Muskan Murder Case: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ रही है। अब आरोपी इमरान का एक CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें वह कथित वारदात के बाद वहां से तेजी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस इस फुटेज की मदद से उसके आने-जाने के रास्ते और घटना के बाद की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आरोपी फरार है।