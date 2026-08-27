पैकेट के आगे दिखेगा ‘चीनी का मीटर’, लाल-पीला-हरा बताएगा कितना मीठा!

नई दिल्ली। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा पहचानने के लिए उपभोक्ताओं को जल्द एक आसान विकल्प मिल सकता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति ने चीनी का स्तर आसान तरीके से बताने वाली फ्रंट लेबलिंग की सिफारिश की है। आगे चलकर इसके लिए लाल-पीला-हरा जैसे कलर इंडिकेटर वाली व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिससे उपभोक्ता आसानी से कम, मध्यम और ज्यादा चीनी वाले उत्पाद की पहचान कर सकें। हालांकि, समिति ने फिलहाल किसी खास रंग-कोड को तय नहीं किया है। इसके साथ ही समिति ने ज्यादा चीनी वाले उत्पादों पर स्पष्ट चेतावनी देने और चार साल से लंबित इस व्यवस्था के नियमों को जल्द अंतिम रूप देने को कहा है। हालांकि, यह अभी सिफारिश है और नए नियम लागू नहीं हुए हैं।