तिलक नगर मर्डर: घर में अकेली थी 21 साल की मुस्कान, जानने वाला ही बना कातिल? CCTV से खुलेगा पूरा राज

तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर में 21 वर्षीय मुस्कान की हत्या से हड़कंप मच गया। (फोटो सोर्स-@akapatty85)
Delhi Crime News: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की युवती मुस्कान की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि घर में अकेली मुस्कान पर एक युवक ने चाकू से हमला किया और वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान इमरान के तौर पर बताई जा रही है, जो जिम ट्रेनर है। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह और घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी।
यह वारदात ओल्ड महावीर नगर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जिस समय हमला हुआ, मुस्कान घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी उसके घर पहुंचा। आरोप है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और युवक ने मुस्कान पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई।
मुस्कान की मौत की खबर मिलते ही परिवार और परिचितों में हड़कंप मच गया। उसके दोस्त अमन के मुताबिक, मुस्कान की बहन ने फोन कर घटना की जानकारी दी थी। अमन का दावा है कि परिवार की ओर से उसे पहले इमरान के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि वह मुस्कान को परेशान करता था। हालांकि, इन दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच में जुटी है।
बताया गया है कि मुस्कान पढ़ाई कर रही थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी। वह तीन बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार में उसका एक भाई भी है। अचानक हुई इस वारदात के बाद घर में मातम पसरा हुआ है।
पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आरोपी तक पहुंचना है। वारदात के बाद से इमरान फरार बताया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। इससे आरोपी के घटनास्थल तक पहुंचने और वहां से निकलने की जानकारी मिलने की उम्मीद है।
घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मुस्कान और आरोपी के बीच संबंध, उनकी हालिया बातचीत और घटना से पहले की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। हत्या के पीछे की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
मुस्कान हत्याकांड ऐसे समय सामने आया है, जब राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हिंसक घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। पश्चिम विहार वेस्ट में भी बुधवार को निहाल नाम के एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की जानकारी सामने आई। शुरुआती जांच में पुलिस प्रेम-प्रसंग समेत अलग-अलग पहलुओं को देख रही है।
इससे पहले कल्याणपुरी में 22 साल के जय सिंह की हत्या का मामला सामने आया था। परिवार में बेटे के जन्म के करीब 10 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
तिलक नगर मामले में फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस आरोपी की गिरफ्तारी और हत्या की वजह सामने लाने पर है। CCTV फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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