27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

तिलक नगर मर्डर: घर में अकेली थी 21 साल की मुस्कान, जानने वाला ही बना कातिल? CCTV से खुलेगा पूरा राज

Delhi Murder Latest News: तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की घर में चाकू मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। आरोपी इमरान फरार है और पुलिस CCTV व फॉरेंसिक सबूतों के जरिए हत्या की वजह और आरोपी तक पहुंचने में जुटी है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 27, 2026

Muskan Murder Case

तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर में 21 वर्षीय मुस्कान की हत्या से हड़कंप मच गया। (फोटो सोर्स-@akapatty85)

Delhi Crime News: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की युवती मुस्कान की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि घर में अकेली मुस्कान पर एक युवक ने चाकू से हमला किया और वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान इमरान के तौर पर बताई जा रही है, जो जिम ट्रेनर है। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह और घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी।

यह वारदात ओल्ड महावीर नगर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जिस समय हमला हुआ, मुस्कान घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी उसके घर पहुंचा। आरोप है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और युवक ने मुस्कान पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई।

मुस्कान की मौत की खबर मिलते ही परिवार और परिचितों में हड़कंप मच गया। उसके दोस्त अमन के मुताबिक, मुस्कान की बहन ने फोन कर घटना की जानकारी दी थी। अमन का दावा है कि परिवार की ओर से उसे पहले इमरान के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि वह मुस्कान को परेशान करता था। हालांकि, इन दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच में जुटी है।

बताया गया है कि मुस्कान पढ़ाई कर रही थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी। वह तीन बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार में उसका एक भाई भी है। अचानक हुई इस वारदात के बाद घर में मातम पसरा हुआ है।

CCTV और फॉरेंसिक जांच से जुटाए जा रहे सुराग

पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आरोपी तक पहुंचना है। वारदात के बाद से इमरान फरार बताया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। इससे आरोपी के घटनास्थल तक पहुंचने और वहां से निकलने की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मुस्कान और आरोपी के बीच संबंध, उनकी हालिया बातचीत और घटना से पहले की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। हत्या के पीछे की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की घटनाएं

मुस्कान हत्याकांड ऐसे समय सामने आया है, जब राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हिंसक घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। पश्चिम विहार वेस्ट में भी बुधवार को निहाल नाम के एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की जानकारी सामने आई। शुरुआती जांच में पुलिस प्रेम-प्रसंग समेत अलग-अलग पहलुओं को देख रही है।

इससे पहले कल्याणपुरी में 22 साल के जय सिंह की हत्या का मामला सामने आया था। परिवार में बेटे के जन्म के करीब 10 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

तिलक नगर मामले में फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस आरोपी की गिरफ्तारी और हत्या की वजह सामने लाने पर है। CCTV फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

CJP India Gate Protest: CJP के इंडिया गेट मार्च ने बढ़ाई दिल्ली की टेंशन! पुलिस बोली- अभी तक नहीं मांगी अनुमति, सामने आया बड़ा प्लान

ये भी पढ़ें
CJP India Gate Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

27 Aug 2026 09:38 am

Published on:

27 Aug 2026 09:37 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / तिलक नगर मर्डर: घर में अकेली थी 21 साल की मुस्कान, जानने वाला ही बना कातिल? CCTV से खुलेगा पूरा राज

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2,500 रूपये, 9 लाख से ज्यादा ने कराया रजिस्ट्रेशन

rekha gupta
राष्ट्रीय

चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन? भारतीय प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी 1,500 किमी तक स्ट्राइक रेंज की मिसाइलें

Indian Private Defence Companies
राष्ट्रीय

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के लिए मौके कम, आधी खाली सीटों पर दूसरी पार्टियों का दावा!

modi cabinet reshuffle analysis news about Modi Cabinet expansion
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक से अलग हुए CJP के रास्ते? ‘इस्तेमाल और साइडलाइन’ की अटकलों पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Jantar Mantar Protest, Dharmendra Pradhan Resignation
नई दिल्ली

Delhi Race Club: पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली रेस क्लब की याचिका खारिज; लुटियंस दिल्ली परिसर खाली करने का आदेश बरकरार

Delhi Race Club eviction
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.