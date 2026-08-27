तिलक नगर मर्डर: घर में अकेली थी 21 साल की मुस्कान, जानने वाला ही बना कातिल? CCTV से खुलेगा पूरा राज

Delhi Crime News: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की युवती मुस्कान की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि घर में अकेली मुस्कान पर एक युवक ने चाकू से हमला किया और वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान इमरान के तौर पर बताई जा रही है, जो जिम ट्रेनर है। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह और घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी।