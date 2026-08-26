CJP India Gate Protest: CJP के इंडिया गेट मार्च ने बढ़ाई दिल्ली की टेंशन! पुलिस बोली- अभी तक नहीं मांगी अनुमति, सामने आया बड़ा प्लान

India Gate Protest Delhi: 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP मार्च ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की आशंका बढ़ा दी है। Cockroach Janta Party ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक आयोजन के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई है। सुरक्षा और ट्रैफिक की चुनौती को देखते हुए पुलिस इंडिया गेट के बजाय किसी निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर कार्यक्रम कराने का विकल्प आगे बढ़ाने की तैयारी में है।