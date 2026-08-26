भारत ने नहीं बनाया था निशाना, फिर किराना हिल्स में कैसे हुआ हमला, पूर्व CDS अनिल चौहान ने खोला राज

जनरल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोधा और आसपास के इलाकों में तैनात रडार नेटवर्क को तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर लोइटरिंग म्यूनिशन (हाइब्रिड ड्रोन) भेजे थे। किराना हिल्स, सरगोधा से सिर्फ 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। उन्होंने बताया कि इन ड्रोन की हवा में रहने की क्षमता करीब 2 घंटे की होती है। अगर इस दौरान उसे कोई टारगेट नहीं मिलता, तो वह खुद ही नीचे गिरकर धमाका कर लेता है। आशंका है कि ऐसा ही एक ड्रोन किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकराकर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में धुएं की तस्वीरें सामने आई थी।