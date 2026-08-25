CJI सूर्यकांत के ‘कॉकरोच’ वाले बयान पर नया दावा, अभिजीत दीपके बोले- सौरभ दास के लिए की गई थी टिप्पणी

हाल ही में न्यूज 24 को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि जब CJI सूर्यकांत ने वह बयान दिया था, उस समय सौरभ दास ही जजों और न्यायिक व्यवस्था पर सबसे ज्यादा आरटीआई (RTI) लगा रहे थे और लेख लिख रहे थे। दीपके के अनुसार, इसी वजह से अदालत की टिप्पणी का मुख्य केंद्र सौरभ ही थे।

सौरभ दास ने आगे कहा कि उस दौरान वे एक प्रमुख मैगजीन के लिए प्रोफाइल लिख रहे थे और उससे जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए कई RTI आवेदन दाखिल किए थे। सौरभ के अनुसार, उस समय कई वकीलों और पूर्व जजों ने भी उनसे संपर्क कर कहा था कि यह टिप्पणी उन्हीं के संदर्भ में हो सकती है।