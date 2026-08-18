‘हमारा अपना ही लड़का, बौद्ध है’, अभिजीत दीपके की तारीफ कर किरेन रिजिजू ने दागे तीखे सवाल, AAP से जोड़ा कनेक्शन

अभिजीत दीपके 'कॉकरोच जनता पार्टी' के जरिए युवाओं और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, बेरोजगारी और शिक्षा नीति जैसे मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन ने देशभर का ध्यान खींचा था।

हाल ही में, 15 अगस्त से अभिजीत ने ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए देशभर में 'सोशल ऑडिट' अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले आरपीआई (ए) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी दीपके को अपनी पार्टी में शामिल होने और बाबासाहेब आंबेडकर के सपनों को आगे बढ़ाने का न्योता दे चुके हैं।