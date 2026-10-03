दिल्ली पुलिस पर CJP नेता का निशाना, बोले- ‘अमित शाह के गुर्गों की तरह काम करना बंद करे पुलिस’

CJP ने दिल्ली पुलिस की तुलना मुंबई पुलिस से करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को मुंबई पुलिस से सीखना चाहिए कि नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध को कैसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है, न कि उसे दबाया जाए। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक, मुंबई में CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी और प्रदर्शनकारियों को शिवाजी पार्क के मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि, प्रदर्शन स्थल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा।