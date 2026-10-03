CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण समेत कई वकील जंतर-मंतर पहुंचे

बता दें कि शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं समेत 1,000 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रदर्शनकारियों की ओर से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। शनिवार को AISA कार्यकर्ताओं के दोबारा जुटने के मद्देनजर जंतर-मंतर और आसपास के इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। सुरक्षा के लिए कई जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।