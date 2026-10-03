LARA मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी यादव को मिली राहत? कोर्ट ने बढ़ाई आरोप तय करने की तारीख

तेजस्वी यादव के LARA प्रोजेक्ट्स मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तय की। (फोटो सोर्स-ANI)
LARA case latest update: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने LARA प्रोजेक्ट्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया फिलहाल आगे बढ़ा दी है। अदालत अब 30 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई करेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है और वह इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
LARA प्रोजेक्ट्स मामले में अदालत को आरोपों की औपचारिक रूप से फ्रेमिंग यानी आरोप तय करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस प्रक्रिया को टालते हुए अगली तारीख 30 अक्टूबर तय कर दी।
इसका मतलब है कि फिलहाल तेजस्वी यादव समेत मामले से जुड़े आरोपियों पर अदालत ने औपचारिक आरोप तय नहीं किए हैं। अब अगली सुनवाई में इस पर आगे की कार्रवाई होगी।
अदालत के फैसले के बाद तेजस्वी यादव से जब इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक है। हम सहयोग करेंगे। तेजस्वी के इस बयान से साफ है कि वह मामले में चल रही कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल अगली सुनवाई का इंतजार है।
यह मामला LARA प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों की जांच से संबंधित है। मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है।
यहां एक बात समझना जरूरी है कि अदालत में आरोप तय होना दोष साबित होना नहीं है। आरोप तय होने के बाद ही मुकदमे की आगे की सुनवाई उस आधार पर बढ़ती है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि मामले में किसी आरोपी को दोषी ठहरा दिया गया है।
अब 30 अक्टूबर को अदालत इस बात पर आगे सुनवाई करेगी कि मामले में आरोप औपचारिक रूप से तय किए जाएं या नहीं। इसी सुनवाई से केस की अगली कानूनी दिशा भी स्पष्ट होगी।
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