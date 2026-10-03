LARA मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी यादव को मिली राहत? कोर्ट ने बढ़ाई आरोप तय करने की तारीख

अदालत के फैसले के बाद तेजस्वी यादव से जब इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक है। हम सहयोग करेंगे। तेजस्वी के इस बयान से साफ है कि वह मामले में चल रही कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल अगली सुनवाई का इंतजार है।