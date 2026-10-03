‘राहुल गांधी ने किया था बेइज्जत, 6 दिन घर से नहीं निकले थे तेजस्वी’, MLC चुनाव में RJD-कांग्रेस के अलग लड़ने पर दिलीप जायसवाल का तंज

Bihar MLC Election: बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने आठ विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर RJD और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भले ही दोनों पार्टियां गठबंधन की बैठकों में साथ दिखती हैं, लेकिन MLC चुनाव में वे अलग-अलग उम्मीदवार उतार रही हैं। जायसवाल ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए तिरस्कार और अपमान के कारण तेजस्वी यादव छह दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। इसके अलावा, जायसवाल ने SIR का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर सत्ता के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया।