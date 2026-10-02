गांधी की हिंदुस्तानी का नया रूप है हिंग्लिश? भाषाओं के मेल से बन रही ‘नई हिंदुस्तानी’



मीम कल्चर स्थानीय भाषाओं के नये शब्द लगभग पूरे भारत में फैला कर इस 'नई हिंदुस्तानी' गढ़ रहे है। किसी मीम में 'कि हो रे' (क्या हो रहा है?) को हंसी के साउंड के साथ हम दिन में कई बार सुनते हुए भला कब सोचते हैं कि ये सुदूर असम से आया है?

नही 'ओ मांगो.. टूरुलोब' (ओ मेरी मां.. पक्का वाला प्रेम) का कटाक्ष सुनके दिमाग में कब आता है कि ये बांग्ला है! इसी तरह 'खेला होबे' (खेल होगा) बांग्ला चुनावी नारा चुनौती देने वाली नई ललकार बन गया है। मलयालम फिल्म आवेशम में रंगा का 'एडामोने' (अरे भाई) दोस्तों को देखते ही चिल्ला के बुलाने का नया तरीका हो चुका है। यह मेल-जोल हिंदी-अंग्रेजी तक सीमित नहीं। मुंबई की सड़कों पर मराठी शब्द, कोलकाता के युवाओं की बातचीत में बांग्ला मुहावरे, दक्षिण के महानगरों में तमिल-मलयाली की छौंक- ये सब मिलकर ऐसी बोली गढ़ रहे हैं, जिसे सिर्फ हिंग्लिश कहना अधूरा होगा।