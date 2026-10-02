Ahmedabad Murder: पहले उधारी में मांगा पान मसाला, मना करने पर लौटकर आया और कर दी हत्या, बेटे के सामने पिता की मौत

Sabarmati Murder: शहर के साबरमती क्षेत्र में 1600 रुपए बकाया होने पर भी उधारी में पान मसाला मांगने को लेकर हुए विवाद में एक पान पार्लर संचालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) डीवी राणा ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 8.30 बजे साबरमती रेलवे स्टेशन के सामने हुई। यहां धरमनगर लक्ष्मणजी की चाली निवासी राजेश ठाकोर (50) महाकाली पान पार्लर (पान की दुकान) चलाते थे। वे सुबह पान की दुकान पर मौजूद थे।