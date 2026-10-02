Thane Murder: प्रदीप पूर्णेकर हत्या मामले में घिरीं मीनाक्षी शिंदे ने खोला मोर्चा, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की उठाई मांग

मीनाक्षी शिंदे ने दिशा सालियान मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे का नाम लिया जाता है तो संजय राउत उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करते। शिंदे ने कहा कि किसी भी मामले में आरोप लगाते समय ठोस सबूत सामने रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह बिना सबूत किसी का नाम जोड़कर कार्रवाई की मांग की जाती रही तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में फंसाया जा सकता है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया।