आलंदी में 8 छात्रों की मौत के बाद ‘विनर्स एकेडमी’ पर उठे सवाल, ट्रिप को लेकर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी; सख्त कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र गुरुवार दोपहर दिवेगर बीच पर समुद्र में नहाने और तैरने के लिए उतरे थे। बताया जा रहा है कि उस समय समुद्र में तेज ज्वार था। इसी दौरान दो छात्र समुद्र में एक गहरे गड्ढे में फंसकर डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए पांच अन्य छात्र भी पानी में उतर गए और वे भी समुद्र की तेज लहरों में फंस गए। छात्रों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 30 से 35 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, इस हादसे में आठ छात्रों की जान चली गई।