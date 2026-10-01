महाराष्ट्र के दिवेआगर बीच पर बड़ा हादसा, समुद्र में डूबने से पुणे के 8 छात्रों की मौत

Diveagar Beach Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिवेआगर बीच पर गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। पुणे से पिकनिक मनाने आए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि समुद्र में अचानक तेज लहरें उठने और पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुणे जिले के आलंदी स्थित विनर्स एकेडमी के 42 छात्र दिवेआगर घूमने आए थे। इनमें 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र शामिल थे। दोपहर के समय इनमें से 8 छात्र समुद्र में तैरने के लिए पानी में उतरे थे।