Ahmedabad Crime: महादेव मंदिर परिसर में भक्ति की आड़ में नशे की खेती, तीन पुजारी गिरफ्तार, 5.69 लाख का गांजा जब्त

वहीं दूसरी अहमदाबाद जिले के बावला में स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने 4 किलो 354 ग्राम एम्बरग्रीस (व्हेल की उल्टी) बरामद की है। इस मामले में दो लोगों को पकड़ा गया है। बरामद एम्बरग्रीस की कीमत 4 करोड़ 35 लाख रुपए आंकी गई है। एसएमसी की टीम ने सूचना के आधार पर गुरुवार को अहमदाबाद ग्रामीण के बावला थाना क्षेत्र में राजकोट-अहमदाबाद हाईवे पर आकृति आर्केड कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में कार्रवाई की। यहां दबिश देकर आणंद जिले की खंभात तहसील के तरकपुर गांव निवासी अजय चावड़ा और अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील के भेटावाडा गांव निवासी हितेश चौहान को पकड़ा।