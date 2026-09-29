Ahmedabad: नारोल के फ्लैट की लिफ्ट में फंसने से बालक की मौत

Ahmedabad. शहर के नारोल क्षेत्र में उन्मेद रोड पर स्थित शांति शुक्र सोसाइटी के एक फ्लैट में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्कूल से घर लौटने के बाद बच्चा लिफ्ट से जा रहा था। इसी दौरान वह लिफ्ट में फंस गया। इस हादसे में बच्चे का गला लिफ्ट में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हिमांशु बघेल के रूप में हुई जो सातवीं कक्षा में पढ़ता था और इसी सोसाइटी में रहता था।