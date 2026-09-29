शंकरसिंह वाघेला के कांग्रेस में लौटने की अटकलों पर भाजपा का हमला, अनिल पटेल ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज

गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा है कि वाघेला सहित कुछ नेताओं को कांग्रेस से जोड़ने को लेकर पार्टी हाईकमान से बातचीत चल रही है। वाघेला ने भी बातचीत होने की बात स्वीकार की है। हालांकि उनकी कांग्रेस में औपचारिक वापसी पर अंतिम फैसला हाईकमान की मंजूरी के बाद होगा। शहर में एक प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में चावड़ा ने कहा कि वाघेला और उनकी पार्टी के सदस्यों के साथ कांग्रेस से जुड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही यह भी कहा कि वाघेला भाजपा और आरएसएस की नीतियों को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में कई लोग कांग्रेस के साथ आने के लिए संपर्क में हैं। गुजरात में विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच बातचीत चल रही है और आने वाले समय में कई नेता कांग्रेस के साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं।