साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

अहमदाबाद. हिम्मतगर. उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के उदयपुर-हिम्मतनगर रेलखंड में शामलाजी-न्यू मोडासा नई रेल लाइन से संबंधित कार्य के तहत शामलाजी यार्ड में लाइन नंबर 2 एवं 3 के बीच क्रॉसओवर कार्य के कारण कुछ ट्रेनें आंशिक निरस्त रहेंगी।

जानकारी के अनुसार, कोटा-असारवा एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19822) 2 अक्टूबर को उदयपुर-असारवा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। असारवा-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19821) 30 सितम्बर एवं 3 अक्टूबर को असारवा-उदयपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

कानपुर-असारवा स्पेशल ट्रेन (नं. 01905) 5 अक्टूबर को उदयपुर-असारवा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। असारवा-कानपुर स्पेशल ट्रेन (नं. 01906) 6 अक्टूबर को असारवा-उदयपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी( असारवा-चित्तौड़गढ़ मेमू ट्रेन (नं. 69243) 4 एवं 5 अक्टूबर को मार्ग में से 1 घंटा देरी से चलेगी।