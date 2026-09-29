वडोदरा में डेंगू का कहर, अस्पतालों में बढ़े मरीज, छोटा उदेपुर की बच्ची की मौत

वडोदरा. शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले पंद्रह दिनों में डेंगू से पीडि़त 50 से अधिक मरीज भर्ती हुए। दो दिन पहले छोटा उदेपुर जिले की एक बच्ची की डेंगू बुखार के कारण मौत हो गई। हालांकि, अहमदाबाद और सूरत की तुलना में वडोदरा में अभी कम मामले हैं।

शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सामान्य बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सयाजी अस्पताल की ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में एक हजार अधिक मरीज आ रहे हैं। यहां आमतौर पर दो हजार से बाईस सौ मरीज होते हैं। इस अस्पताल में डेंगू के 24 और जीएमईआरएस गोत्री अस्पताल में 26 मरीज भर्ती हुए।

एसएसजी अस्पताल के आरएमओ डॉ. हितेंद्र चौहान ने कहा कि भरे हुए पानी में डेंगू के मच्छरों के पनपने को रोकना आवश्यक है। यदि मनपा सतर्क नहीं होती है, तो डेंगू बुखार के मामलों में और वृद्धि होने की आशंका है।