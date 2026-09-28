त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, धौलपुर-कानपुर समेत तीन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

मुंबई सेंट्रल-धौलपुर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन (09007/09008) के 4 फेरे होंगे। ट्रेन संख्या 09007, 2 व 6 अक्टूबर को मुंबई सेंट्रल से सुबह 10.30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10.10 बजे धौलपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09008 धौलपुर से 03 व 07 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 4.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस-धौलपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (09023/09024) के 2 फेरे होंगे। ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस से 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10.10 बजे धौलपुर पहुंचेगी।