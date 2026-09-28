शशि थरूर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा- हर भारतीय को मिले वोट का अधिकार, साजिश का पर्दाफाश जरूरी

थारूर ने आगामी कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बारे में भी बात की और कहा कि वह चर्चा में भाग लेने के लिए सोमवार रात को लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए वापस जा रहा हूं। हम सभी अपने लोकतंत्र पर हो रहे गंभीर हमले को लेकर बहुत चिंतित हैं, जो दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग के फैसलों के कारण हो रहा है जबकि हमने इस निकाय को अपने लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की रक्षा करने की निष्पक्ष भूमिका सौंपी थी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह बहुत ही गंभीर मामला है और मंगलवार को कार्यकारी समिति में इस पर बहुत गंभीर चर्चा होगी।