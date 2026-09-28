AIMIM में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, सैयद अब्दुल हुसैन अनवर बने पार्टी महासचिव, मुश्ताक अहमद को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी

असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने के दावे पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर दस महीने के दौरान दो चुनाव आयुक्तों ने कम से कम 14 मौकों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, तो फिर सभी फैसलों को सर्वसम्मत कैसे कहा जा सकता है? ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि यदि आयोग के भीतर चुनाव आयुक्तों को ही पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, तो इससे देश के सामने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर क्या संदेश जाएगा?