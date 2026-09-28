28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

LPU में लाठीचार्ज पर SAD का पंजाब सरकार पर हमला, दलजीत चीमा बोले- छात्र अपराधी नहीं

LPU Student Protest :लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शिरोमणि अकाली दल के सचिव दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन छात्रों को भरोसा दिलाने में नाकाम रहे।
2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

kamlesh sharma

Sep 28, 2026

Daljit Singh Cheema

Daljit Singh Cheema (Photo-IANS)

LPU Student Protest : चंडीगढ़। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शिरोमणि अकाली दल के सचिव दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन छात्रों को भरोसा दिलाने में नाकाम रहे। चीमा ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की और पूरे मामले के पीछे की साजिश का पता लगाने की मांग की।

अफवाहों ने बिगाड़ा माहौल

चीमा ने कहा कि सबसे पहले चितकारा यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के आत्महत्या करने की अफवाह फैली थी। इसके बाद बड़े स्तर पर हंगामा हुआ और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अगले ही दिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी एक छात्रा के साथ रेप किए जाने की अफवाह फैलने की बात सामने आई।

उन्होंने कहा कि इस मामले के पूरे तथ्य अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफवाह के बाद विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति को इतना बढ़ने क्यों दिया गया।

छात्रों को भरोसा दिलाना सरकार की पहली जिम्मेदारी थी

SAD नेता ने कहा कि जब बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी उन्हें भरोसा दिलाना और स्थिति स्पष्ट करना थी। उन्होंने कहा कि छात्र इस धारणा के कारण आक्रोशित थे कि किसी छात्रा के साथ दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। चीमा ने सवाल उठाया कि क्या सरकार और प्रशासन इतने अक्षम हैं कि वे छात्रों से प्रभावी तरीके से संवाद कर उन्हें आश्वस्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसे पूरी तरह प्रशासनिक विफलता करार दिया।

युवा अपराधी नहीं हैं, लाठीचार्ज का कोई औचित्य नहीं

दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा अपराधी नहीं हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे की साजिश का पता लगाया जाना चाहिए। ये युवा पढ़ाई करने के लिए यहां आए हैं और निर्दोष छात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।

सरकारी बंगलों को लेकर भी सरकार पर निशाना

चीमा ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ओर से पंजाब सरकार के आवास में आम आदमी पार्टी की पंजाब सह-प्रभारी गायत्री बिश्नोई की मौजूदगी और मंत्रियों के बंगलों के इस्तेमाल को लेकर उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा पंजाब के मंत्री आवासों के इस्तेमाल का मुद्दा नया नहीं है। अकाली दल इस मामले को पहले भी कई बार उठा चुका है। चीमा ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब एसवाईएल नहर और पंजाब से जुड़े अन्य अंतरराज्यीय मुद्दे चल रहे थे, तब पंजाब सरकार के बंगलों का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव अभियान चलाने के लिए किया गया था।

थप्पड़ विवाद: मंत्री प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर पलटवार, बोले-मेरे सामने गुंडागर्दी नहीं चलेगी

ये भी पढ़ें
Parvesh Verma Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 05:47 pm

Published on:

28 Sept 2026 05:47 pm

Hindi News / National News / LPU में लाठीचार्ज पर SAD का पंजाब सरकार पर हमला, दलजीत चीमा बोले- छात्र अपराधी नहीं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, बिहार को बदनाम न करें', चिराग पासवान के बयान पर बोले जदयू सांसद

Devesh Chandra Thakur Chirag Paswan
राष्ट्रीय

शशि थरूर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा- हर भारतीय को मिले वोट का अधिकार, साजिश का पर्दाफाश जरूरी

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय

AIMIM में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, सैयद अब्दुल हुसैन अनवर बने पार्टी महासचिव, मुश्ताक अहमद को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी

Asaduddin Owaisi
राष्ट्रीय

BJP को चुनाव आयोग ने अपना वकील बना लिया है? CEC मुद्दे पर संजय राउत का हमला

Sanjay Raut
राष्ट्रीय

ECI के विवाद पर BJP नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिलाई याद, राहुल गांधी को दी जनता के बीच काम करने की नसीहत

Rahul Gandhi, Ravi Shankar Prasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.