LPU में लाठीचार्ज पर SAD का पंजाब सरकार पर हमला, दलजीत चीमा बोले- छात्र अपराधी नहीं

चीमा ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ओर से पंजाब सरकार के आवास में आम आदमी पार्टी की पंजाब सह-प्रभारी गायत्री बिश्नोई की मौजूदगी और मंत्रियों के बंगलों के इस्तेमाल को लेकर उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा पंजाब के मंत्री आवासों के इस्तेमाल का मुद्दा नया नहीं है। अकाली दल इस मामले को पहले भी कई बार उठा चुका है। चीमा ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब एसवाईएल नहर और पंजाब से जुड़े अन्य अंतरराज्यीय मुद्दे चल रहे थे, तब पंजाब सरकार के बंगलों का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव अभियान चलाने के लिए किया गया था।