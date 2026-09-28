RJD ने मायावती की मांग का किया समर्थन, मंगनी लाल मंडल बोले- बूथ कैप्चरिंग पकड़ी जाती थी, मशीन में चुपके से हो रहा खेल

EVM और बैलेट पेपर सिस्टम की तुलना करते हुए RJD प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों की राय एक जैसी है कि इन मशीनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की संभावना है। अगर आप दोनों सिस्टम की तुलना करें, तो आपको अंतर दिखेगा। पहले पोलिंग स्टेशनों पर फर्जी वोटिंग या धांधली का आसानी से पता चल जाता था। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आती थीं और चुनाव आयोग संज्ञान लेकर दोबारा पोलिंग का आदेश देता था। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के साथ पूरा खेल चुपके से खेला जाता है। बैलेट बॉक्स के साथ ऐसी तकनीकी छेड़छाड़ मुमकिन नहीं थी, जबकि मशीनों के साथ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की जा रही है।