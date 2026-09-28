Crime File: जब बीच सड़क पर पुलिस अफसर ने देखी थी दाऊद की हिम्मत, तुरंत रख दिया था ‘पीठ पर हाथ’

70 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई गैंग काम कर रहे थे। इन सबके बीच बादशाहत कायम करने के लिए खूनी जंग लगातार चलती रहती थी। इनमें से दाऊद इब्राहिम वह नाम था जिसने बड़े-बड़े गैंगस्टर से सीधा पंगा लिया। उस समय एक डॉन हुआ करता था बाशु दादा। वह डॉन भी था और नेता भी। तेली मोहल्ला का वह खतरनाक गुंडा मामूली गुर्गे से डोंगरी का डॉन बना था। वह हर दोपहर अपनी महफिल सजाता था। उसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने का बड़ा शौक था। इस महफिल में भी कमेंट्री चलती रहती थी। साथ ही, उसके पसंदीदा बादाम शर्बत का दौर भी चलता रहता था। विधान सभा चुनाव के वक्त एक दिन ऐसी ही एक महफिल में राशिद ने बताया कि मौलाना जियाउद्दीन बुखारी खतरा बन रहे हैं।