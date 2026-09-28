Bihar MLC Election: जन सुराज प्रत्याशी के समर्थन में उतरे अनंत सिंह, बोले- आज तक हारे नहीं तो अब कैसे हारेंगे

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट के लिए चुनावी मुकाबला अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने खुलकर जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि यह टकराव जदयू का नहीं, बल्कि उनके और नीरज कुमार के बीच की निजी लड़ाई है। अपने बेबाक अंदाज में जीत का दावा करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारा है और इस बार भी जीतेंगे।