‘हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, एक-दो घटनाओं से बिहार को बदनाम न करें’, चिराग पासवान के बयान पर बोले जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर

देवेश चंद्र ठाकुर ने आगे कहा, "मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं बिहार से हूं और मैंने सीमावर्ती इलाकों, खासकर बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों का काफी दौरा किया है। मैंने खुद देखा है कि कैसे लोग दूसरे देश से सीमा पार करके यहां आते हैं, बस जाते हैं, छोटे-मोटे काम करते हैं और धोखाधड़ी से नागरिकता और वोटर ID हासिल कर लेते हैं। इसलिए, SIR की प्रक्रिया पूरी तरह से सही और देश के लिए जरूरी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस प्रक्रिया का देश के चुनाव नतीजों पर किसी भी तरह का असर पड़ता है।"