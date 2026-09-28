45000 करोड़ का ट्रैफिक चालान बकाया: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिल में जोड़ने का दिया सुझाव, कहा- लाइन कटेगी तो लोग खुद भरेंगे फाइन

सुनवाई के दौरान, जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पुलिस का सिर्फ हजारों या लाखों की संख्या में ई-चालान जारी करते रहना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि इन ई-चालान के जरिए लगाए गए जुर्माने की वसूली असरदार तरीके से कैसे की जाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कोर्ट को बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी भी ई-चालान के बकाया के तौर पर 45,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम वसूलनी है, जबकि अब तक सिर्फ 25,000 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सिर्फ कागजी कार्रवाई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए।