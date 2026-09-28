Supreme Court: कक्षा 6 के छात्रों को मिली राहत, CBSE की 3-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

CBSE Three Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की नई 'तीसरी भाषा' की नीति के तहत कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कक्षा 6 के छात्रों को भी कक्षा 7 और 8 के छात्रों की तरह कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा की परीक्षा से छूट मिलेगी। यानी इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 में तीसरी भाषा पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा 10 में उस भाषा की CBSE बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। हालांकि, केंद्र सरकार ने कक्षा 6 के छात्रों को यह छूट देने का विरोध किया था। केंद्र की ओर से कहा गया था कि CBSE के करीब 99 प्रतिशत स्कूल नई तीन-भाषा नीति लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को भी मौजूदा राहत का लाभ देने का निर्देश दिया।