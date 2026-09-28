सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे की जमानत, कहा- 19 केस पहले से, वापस जेल भेजो

इस मामले में म्हात्रे को गिरफ्तार किया गया था। 14 जुलाई को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में 7 अगस्त को हाई कोर्ट ने म्हात्रे और तीन अन्य आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी। साथ ही हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और शिवसेना नेता की जमानत रद्द करने की मांग की।