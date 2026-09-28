‘आपका काम कभी नहीं देखा, सिर्फ विवाद हैं’, ‘राइज एंड फॉल 2’ में स्वरा भास्कर से करण पटेल की हुई भिड़ंत

स्वरा भास्कर से करण की हुई तीखी बहस (सोर्स: X-@unseenwind2012)
Swara Bhasker Viral Video: स्वरा भास्कर को लेकर सोशल मीडिया पर ‘राइज एंड फॉल 2’ की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीवी एक्टर करण ने नेशनल टेलीविजन पर उनसे तीखी बहस की। पोस्ट में करण के नाम से स्वरा के काम, उनके विवादों और उनके कथित राजनीतिक विचारों को लेकर कई तीखे बयान शेयर किए गए हैं।
वायरल पोस्ट के मुताबिक, करण पटेल ने कथित तौर पर स्वरा से कहा कि उन्होंने उनका काम कभी नहीं देखा और उन्हें सिर्फ उनके विवादों के बारे में पता है। इसके जवाब में स्वरा भास्कर के हवाले से लिखा गया है कि अगर ऐसा है तो करण उनके फैन होते। पोस्ट में करण की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें उन लोगों पर दया आती है जो पैसे के लिए अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं।
वायरल दावे में आगे कहा गया है कि बहस के दौरान छत्रपति संभाजी महाराज का भी जिक्र हुआ। पोस्ट में करण ने दावा किया कि उन्होंने संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं और उनके मुगलों के सामने न झुकने की बात कही।
हालांकि, वायरल पोस्ट में जिस बातचीत का जिक्र किया गया है, उसकी पूरी वीडियो क्लिप, शो का नाम या एपिसोड की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में इन बयानों को सीधे करण या स्वरा का वास्तविक बयान मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।
पोस्ट में करण ने एक और बयान शेयर किया, जिसमें राम मंदिर और इंदिरा गांधी स्मारक के लिए इस्तेमाल की गई जमीन के क्षेत्रफल की तुलना किए जाने का दावा है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कुछ यूजर्स ने बहस की वीडियो क्लिप शेयर करने की मांग की। एक यूजर ने सवाल किया कि यह बातचीत आखिर कब हुई, क्योंकि ये शो के एपिसोड में दिखाई नहीं देती। वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने करण की भाषा पर भी सवाल उठाए। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि स्वरा भास्कर और करण के बीच इस बहस को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल है, लेकिन पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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