‘आपका काम कभी नहीं देखा, सिर्फ विवाद हैं’, ‘राइज एंड फॉल 2’ में स्वरा भास्कर से करण पटेल की हुई भिड़ंत

सोशल मीडिया पर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कुछ यूजर्स ने बहस की वीडियो क्लिप शेयर करने की मांग की। एक यूजर ने सवाल किया कि यह बातचीत आखिर कब हुई, क्योंकि ये शो के एपिसोड में दिखाई नहीं देती। वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने करण की भाषा पर भी सवाल उठाए। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि स्वरा भास्कर और करण के बीच इस बहस को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल है, लेकिन पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।