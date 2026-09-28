‘पहली फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर करना तोहफा’, रणबीर कपूर को लेकर रवि दुबे का खास पोस्ट वायरल

उन्होंने अपने नोट में एक एक्टर और प्रोफेशनल की जिम्मेदारियों पर भी बात की। रवि ने कहा कि एक कलाकार होने की एक मर्यादा होती है, एक अनकहा कोड और एथिक्स होते हैं। अपने काम और आसपास मौजूद लोगों का सम्मान करना और 'रामायण' जैसी फिल्म में अपनी भूमिका के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझना भी इसी का हिस्सा है। रवि ने लिखा कि रणबीर इन सभी चीजों को बेहद अच्छे तरीके से दिखाते हैं और वह शुक्रगुजार हैं कि उन्हें यह सब इतने करीब से देखने का मौका मिला। पोस्ट के आखिर में उन्होंने रणबीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।