रणबीर कपूर के भगवान राम बनने पर सवाल, अब सोनी राजदान ने ट्रेलर देखकर कह दी बड़ी बात- ‘हमें वहां ले जाएगा’

Ramayana Trailer: रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार में नजर आने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनकी सास और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने फिल्म ‘रामायण’ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए सोनी ने कहा कि यह दर्शकों को ऐसा सिनेमाई अनुभव देने वाली है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा।