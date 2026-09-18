भारत में 3 घंटे से लंबी, विदेश में छोटी होगी ‘रामायण’? रणबीर कपूर की फिल्म के इंग्लिश वर्जन पर आया बड़ा अपडेट

Ramayana Movie Scenes Cut: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर ‘रामायण’ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नितेश तिवारी की मोस्टअवेटेड फिल्म का हिंदी के साथ इंग्लिश वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों वर्जन की लंबाई में करीब 30 मिनट का अंतर होगा। इंग्लिश वर्जन में गाने नहीं होंगे और कुछ सीन भी हटाए जाने की बात कही जा रही है। बता दें, फिल्म के मेकर्स की ओर से इस बदलाव को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।