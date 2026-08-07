Ramayana रचेगी नया इतिहास! 59,000+ स्क्रीन पर होगी रिलीज! Avatar 2 और RRR का रिकॉर्ड खतरे में

Ramayana 59000 Screens: नितेश तिवारी की 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ग्लोबल रिलीज बनने की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर ये फिल्म दुनियाभर में 59,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 'RRR', 'पुष्पा 2' और 'Avatar: The Way of Water' जैसी फिल्मों के स्क्रीन काउंट को भी पीछे छोड़ देगी।