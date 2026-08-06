‘मैं रोता हुआ घर लौट गया था’, बड़ी फिल्म से निकाले जाने के बाद कैसे मिली ‘Ramayana’, शत्रुघ्न ने सुनाई भावुक कहानी

'रामायण' में शत्रुघ्न की भूमिका निभा रहे एक्टर नितीश शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्हें ये किरदार कैसे मिला। वीडियो में उन्होंने कहा कि साल 2023 में सैकड़ों ऑडिशन और रिजेक्शन के बाद उन्हें एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में अहम रोल मिला था। शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्हें अचानक एक कॉल आया कि उनकी जगह एक सीनियर एक्टर ले लिया गया है। नितीश के मुताबिक, इस फैसले ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। वो कई दिनों तक रोते रहे और मायूस होकर अपने घर लौट गए।