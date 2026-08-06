‘मैं अकेली औरत हूं जिसके मुंह से गालियां अच्छी लगती हैं’, सुनीता आहूजा ने श्रेया कालरा की ‘लॉकअप’ जीत पर भी दिया रिएक्शन

Sunita Ahuja On Shreya Kalra Winning Lock Upp: लॉकअप सीजन 2 की विजेता श्रेया कालरा अनाउंस हो गई हैं। शो का फिनाले एपिसोड कल टेलिकास्ट किया गया, जहां सभी पुराने कंटेस्टेंट्स भी नजर आए थे। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर फराह खान के घर पर पार्टी भी की है। वहीं सुनीता आहूजा भी इस पार्टी में पहुंचीं। सुनीता ने श्रेया कालरा की जीत पर अपना रिएक्शन दिया। इसके अलावा इससे एक रात पहले भी एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचीं सुनीता ने लॉकअप को लेकर बात की थी।