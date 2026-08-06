पति जैद दरबार के Alliance से बाहर होने पर भावुक हुईं गौहर खान, बोलीं- आप ही असली विजेता हो

Gauahar Khan On Zaid Darbar Elimination: रियलिटी शो 'अलायंस' अपने ग्रैंड फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैसे-जैसे मुकाबला कठिन होता जा रहा है, वैसे-वैसे खिलाड़ियों के बीच रिश्ते, रणनीति और भरोसे की असली परीक्षा भी सामने आ रही है। हाल ही में प्रसारित हुए 'ट्रेटर्स टास्क' ने पूरे खेल का रुख बदल दिया। इस टास्क में जैद दरबार का सफर खत्म हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी और अभिनेत्री गौहर खान खुद को भावुक होने से नहीं रोक सकीं। शो के बाद उन्होंने जैद के खेल की खुलकर तारीफ की और कहा कि उनके लिए असली विजेता वही हैं।