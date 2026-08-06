6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

पति जैद दरबार के Alliance से बाहर होने पर भावुक हुईं गौहर खान, बोलीं- आप ही असली विजेता हो

Gauahar Khan On Zaid Darbar Elimination: गौहर खान का पति जैद दरबार के Alliance से एविक्शन पर दर्द छलक पड़ा है। गौहर ने हाल ही में वीडियो शेयर करते हुए इस पर अपना रिएक्शन दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 06, 2026

Gauahar Khan On Zaid Darbar Elimination

गौहर खान ने पति जैद दरबार के एविक्शन पर दिया बयान (फोटो सोर्स- Instagram/gauaharkhan)

Gauahar Khan On Zaid Darbar Elimination: रियलिटी शो 'अलायंस' अपने ग्रैंड फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जैसे-जैसे मुकाबला कठिन होता जा रहा है, वैसे-वैसे खिलाड़ियों के बीच रिश्ते, रणनीति और भरोसे की असली परीक्षा भी सामने आ रही है। हाल ही में प्रसारित हुए 'ट्रेटर्स टास्क' ने पूरे खेल का रुख बदल दिया। इस टास्क में जैद दरबार का सफर खत्म हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी और अभिनेत्री गौहर खान खुद को भावुक होने से नहीं रोक सकीं। शो के बाद उन्होंने जैद के खेल की खुलकर तारीफ की और कहा कि उनके लिए असली विजेता वही हैं।

जैद के एलिमिनेशन पर भावुक हुईं गौहर खान

जैद दरबार के शो से बाहर होने के बाद गौहर खान ने उनकी पूरी जर्नी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल में सबसे आसान रास्ता खुद को बचाना होता है, लेकिन जैद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने वादे और रिश्तों को आखिरी तक निभाने की कोशिश की।

गौहर ने कहा कि अगर जैद किसी से वादा कर लेते हैं तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक, ट्रेटर्स टास्क में भी जैद चाहें तो अपने साथी पर शक जताकर या किसी और पर आरोप लगाकर खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है।

'तुम ही मेरे असली विजेता हो'

गौहर खान ने भावुक अंदाज में कहा कि जीत और हार से बढ़कर इंसान का चरित्र होता है। उन्होंने जैद के लिए कहा कि उन्होंने पूरे खेल में ईमानदारी दिखाई और किसी पर बेवजह आरोप नहीं लगाया। गौहर ने कहा कि उनके लिए जैद ही इस शो के असली विजेता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

उनकी भावुक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई। फैंस ने गौहर और जैद की बॉन्डिंग की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों हमेशा मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देते हैं।

ट्रेटर्स टास्क ने पलट दिया पूरा खेल

ग्रैंड फिनाले से पहले हुए ट्रेटर्स टास्क ने सभी खिलाड़ियों को चौंका दिया। इस टास्क में एक सीक्रेट ट्रेटर को बाकी खिलाड़ियों के बीच छिपाया गया था। नियम साफ था कि अगर ट्रेटर आखिरी तक पकड़ा नहीं गया तो उसे सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा।

इस चुनौती में सोहेल खान, जैद दरबार, कुशाल टंडन, अरसलान गोनी, आगू स्टेनली, बाली और वंशज सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल थे। शुरुआत में अधिकांश खिलाड़ियों को शक बाली पर था, लेकिन अंत में खुलासा हुआ कि असली ट्रेटर कुशाल टंडन थे। उन्होंने पूरे टास्क में अपनी पहचान इतनी शानदार तरीके से छिपाई कि कोई भी उन पर शक नहीं कर पाया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 01:47 pm

Published on:

06 Aug 2026 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / पति जैद दरबार के Alliance से बाहर होने पर भावुक हुईं गौहर खान, बोलीं- आप ही असली विजेता हो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘PM मोदी का अपमान करने वालों को नतीजे भुगतने चाहिए’, रूपाली गांगुली के बयान पर मचा बवाल, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी जंग

Rupali Ganguly Statement
TV न्यूज

‘मैं रोता हुआ घर लौट गया था’, बड़ी फिल्म से निकाले जाने के बाद कैसे मिली ‘Ramayana’, शत्रुघ्न ने सुनाई भावुक कहानी

Ranbir Kapoor Ramayana
मनोरंजन

Alliance Winner: रियलिटी शो ‘अलायंस’ की विनर बनी मिनी माथुर, कुशाल टंडन को हराकर फाइनल में पहुंची थीं अभिनेत्री

kunal kemmu reality show alliance mini mathur Lifts Trophy beats aly goni
OTT

Awarapan 2 Trailer: ‘कहीं मेरे जख्म ना ताजा हो जाएं’, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर देख फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

Fans Reaction On Awarapan 2 Trailer
बॉलीवुड

Jiya Shankar Engagement: अभिषेक मल्हान संग जुड़ चुका नाम, पारस अरोड़ा के साथ भी रही डेटिंग की चर्चा, अब करण धनक से की सगाई

Jiya Shankar Engagement With Karan Dhanak
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.