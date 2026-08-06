Jiya Shankar Engagement: अभिषेक मल्हान संग जुड़ चुका नाम, पारस अरोड़ा के साथ भी रही डेटिंग की चर्चा, अब करण धनक से की सगाई

अभिषेक मल्हान से पहले जिया शंकर का नाम टीवी अभिनेता पारस अरोड़ा के साथ भी जोड़ा जाता रहा। दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं होती रहीं, लेकिन न तो जिया और न ही पारस ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की। बाद में दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आईं, हालांकि इस पर भी किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसे में इन चर्चाओं को केवल मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया अटकलों तक ही सीमित माना गया।