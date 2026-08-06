Ramayana की रिलीज डेट आई सामने, दीवाली से पहले या दीवाली के दिन कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म? जानें

Ramayana release date: निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब से कहा जा रहा था कि फिल्म दीवाली के दिन या आसपास रिलीज होगी और होने भी यही वाला है। सोनी पिक्चर्स ने ऑफिशियल X हैंडल पर बताया कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल में हैं, 6 नवंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होगी। इस तारीख को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात सामन आई हैं।