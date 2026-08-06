Awarapan 2 Trailer: ‘कहीं मेरे जख्म ना ताजा हो जाएं’, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर देख फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

Fans Reaction On Awarapan 2 Trailer: करीब दो दशक पहले रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' ने इमरान हाशमी के करियर को एक नई पहचान दी थी। फिल्म सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि दमदार संगीत, भावनात्मक किरदार और अलग अंदाज के कारण भी दर्शकों के दिलों में बस गई थी। अब 19 साल बाद इसका सीक्वल आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और फैंस इसे इमरान हाशमी के करियर का सबसे बड़ा कमबैक बता रहे हैं।