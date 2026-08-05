सीता की साड़ी-ब्लाउज विवाद पर रामायण एक्ट्रेस सुरभि दास ने तोड़ी चुप्पी, बोली-लोगों को हर बात में दिक्कत होगी

Sai Pallavi Sita Look: रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण: पार्ट वन' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। एक तरफ इसके शानदार विजुअल्स, VFX और स्टारकास्ट की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीता के रूप में साई पल्लवी और कैकेयी के किरदार में लारा दत्ता के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। अब फिल्म में श्रुतकीर्ति का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस सुरभि दास ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लोगों से फिल्म रिलीज होने तक इंतजार करने की अपील की है।