महिला के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के आरोपों में घिरे Ranvir Shorey, वायरल स्क्रीनशॉट पर उठे सवाल

Ranvir Shorey Viral Screenshot: एक्टर रणवीर शौरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट को लेकर विवादों में घिर गए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी वायरल 'Gen Z' रील की आलोचना करने वाली एक महिला यूजर को जवाब देते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि, वायरल स्क्रीनशॉट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है।