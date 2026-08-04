सीता के नजरिए से दिखाई गई Ramayana पर छिड़ा था विवाद, जानिए क्यों भड़के थे हिंदू संगठन

अमेरिकन आर्टिस्ट नीना पाले ने 2008 में 'सीता सिंग्स द ब्लूज' (Sita Sings the Blues) नाम की एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म बनाई थी। उन्होंने इसे "अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक-अप स्टोरी" के तौर पर पेश किया था। साथ ही, फिल्म में रामायण की कहानी को सीता के दृष्टिकोण और आधुनिक फेमिनिस्ट नजरिए से दिखाने की कोशिश की गई थी। रिलीज के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बाद में इसे ऑनलाइन फ्री डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध कराया गया।